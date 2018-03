António Costa Pinto diz que o novo líder da bancada parlamentar "cumpriu" na sua estreia, enquanto João Pereira Coutinho diz que "apenas o CDS-PP faz oposição".

Na sua estreia em debates quinzenais, o novo líder parlamentar do PSD, Fernando Negrão, prometeu uma "atitude de firmeza" perante o Executivo. Contudo, para as "questões de interesse nacional", o social-democrata diz que os deputados do PSD estão "dispostos a dialogar" com o primeiro-ministro, António Costa.



A estreia de Negrão correu bem? As opiniões dividem-se entre especialistas. Para o professor universitário António Costa Pinto, Negrão "cumpriu" o objectivo de "dar uma nota simbólica de oposição e frontalidade". Contudo, o politólogo João Pereira Coutinho diz que o discurso do novo líder da bancada parlamentar do PSD "já se previa, tendo em conta o discurso do novo líder do PSD" - e que "apenas o CDS-PP faz oposição no actual panorama político".



"A estreia de Fernando Negrão foi aquilo que já se previa tendo em conta o discurso do novo líder do PSD, Rui Rio. Não foi um confronto, foi um dialogo com o primeiro-ministro", considera Pereira Coutinho. Para o especialista, o discurso que o novo líder da bancada parlamentar social-democrata levou para este debate quinzenal foi "a confirmação que existem três grandes blocos ideológicos": "Uma frente de esquerda, um PSD desdentado, conciliador e mole, e uma oposição para António Costa, que é o CDS."



Na opinião de Pereira Coutinho, há "duas pessoas confortáveis" nesta situação política: António Costa, "que consegue negociar tanto à esquerda como à direita", e Assunção Cristas, "a verdadeira líder de oposição". E isso pode custar votos ao PSD nas legislativas de 2019: "Se a estratégia do PSD é encontrar António Costa no centro, vai haver todo um eleitorado não representado. Esse eleitoral provavelmente votará no CDS."



António Costa Pinto diz que Negrão "cumpriu"



No primeiro embate com o primeiro-ministro António Costa, Fernando Negrão prometeu-lhe uma oposição firme. E, para António Costa Pinto, a intervenção do novo líder da bancada parlamentar do PSD "cumpriu" o objectivo fundamental do debate: "dar uma nota simbólica de oposição e frontalidade" para o exterior e para os que no partido têm criticado a forma como foi eleito.



Acrescenta o politólogo: "Perante a contestação à bancada parlamentar afecta a passos, Fernando negrão ensaiou – com a concordância de Rui Rio – para um modelo de continuidade, de frontalidade da oposição ao actual Governo."



Há outra dimensão essencial, considera António Costa Pinto: Negrão tem que se afirmar como principal representante do líder ausente do Parlamento. Na opinião do professor universitário, o facto de não ser deputado mais do que fragilizar o partido "pode fragilizar sobretudo o líder." Mas isso "depende muito da sequência", diz, recordando que Pedro Passos Coelho não era deputado quando foi eleito primeiro-ministro, em 2011.