Doca de Faro atingida por tornado

Fenómeno, que causou danos na Ria Formosa, foi captado em vários vídeos.

Um tornado provocou pânico, esta quarta-feira à tarde, na zona da Ria Formosa, junto à Doca de Faro.



O jornal regional Sul Informação informa que o fenómeno aconteceu às 17h20 e foi de fraca intensidade, mas afectou algumas embarcações no local, destruindo também alguns carros e uma esplanada.



Segundo o jornal, foi um um episódio "muito rápido", que levantou "tudo à passagem", segundo declarou o capitão do Porto de Faro.



De seguida, terá continuado para o interior da cidade de Faro, perdendo intensidade. Apesar dos estragos, não haverá vítimas a lamentar. O momento foi captado em vídeos, que foram partilhados nas redes sociais.



"Dez ou 15 embarcações que estavam fundeadas viraram-se ao contrário, mas nenhuma está à deriva", precisou o também comandante da Zona Marítima do Sul, acrescentando que, para já, não existe perigo para outras embarcações.



O vento forte destruiu também os vidros que ladeiam uma esplanada situada em frente à doca de Faro, partindo também vidros de viaturas que se encontravam estacionadas no local.



Segundo Nuno Cortes Lopes, à exceção das barras marítimas de Portimão e Lagos, todas as outras barras do Algarve estão fechadas, ou seja, as de Alvor, Albufeira, Faro, Olhão, Tavira e Vila Real de Santo António.



Aquele responsável apelou à precaução por parte dos profissionais ligados ao mar, mas também por parte dos pescadores lúdicos e cidadãos, que devem evitar passear em molhes, no topo de arribas ou em zonas próximas do mar.