A primeira nota de Assunção Cristas no debate quinzenal foi para o ex-líder do PSD, de saída do Parlamento: "Uma palavra de reconhecimento ao dr. Pedro Passos Coelho por toda a dedicação ao país e as maiores felicidades pessoais e profissionais. A segunda, par ao novo líder parlamentar dos sociais-democratas: "E cumprimentar Fernando Negrão." E nada mais.Depois, para Costa, a maior parte das perguntas foram na área da saúde. Se o objectivo do Governo é baixar a dívida dos hospitais, em Dezembro ela era de 837 milhões de euros e em Janeiro de 951 milhões de euros. "Como explica esta evolução?"Costa manteve a calma - pelo menos neste início. Explicou que parte do pagamento será feito através do reforço dos capitais dos hospitais, e que as transferências implicam um "diferimento no tempo". Mas reiterou que o "objectivo é a eliminação dessa dívida."Cristas não desarmou: "Ficamos a saber que anúncio de regularização até ao final do ano era uma mera intenção. Era um sonho. Não se estava no domínio da realidade. Vamos agora começar a cumprir."Costa explicou-se de novo: era o "ciclo anual da dívida". Mas voltou a insistir: "O objectivo é mesmo a erradicação da dívida. A transferência que terá lugar na primeira quinzena de Março permitirá essa redução." A líder do CDS lembrou que em Dezembro de 2015 - quando deixou o governo - a dívida era de 415 milhões. E insistiu na "falta de qualidade no serviço prestado. Nas unidades de serviços continuados há dívidas que ultrapassam os 4 meses, cirurgias canceladas e falta de condições para fazer o trabalho. Não é matéria para sorrir. Ouço relatos de norte a sul sobre o que se está a passar. Quando é que a saúde vai ser prioridade para este governo?"Aqui Costa já mudou de tom e passou ao ataque: "Daqui a 15 dias coloca mais ou menos as mesmas questões, salvo aquelas que deixa de colocar." E garantiu que a saúde "é uma prioridade desde que este governo iniciou as suas funções. É por isso a despesa tem aumentado, como temos mais 5000 profissionais no SNS." E mais, "tudo o que de mal descreve aqui é o que herdámos e ainda não conseguimos resolver. Quando me der um único exemplo de alguma coisa que esteja pior, dou a mão à palmatória."Quanto às perguntas que Cristas deixou de fazer, exemplificou: "Há um ano perguntavam-me pela dívida pública. agora pergunto, porque é que não fala da dívida pública? Porque como hoje o INE hoje disse, a dívida pública já baixou para 125% do PIB. Estamos a reduzir a dívida e por isso deixou de falar da dívida." Outro exemplo: "Porque é que não pergunta quando abrem os concursos para médicos especialistas? Porque abriram hoje os concursos."O tom aqui já foi mais aceso, com a resposta de Cristas a irritar o primeiro-ministro: "Não sei que língua é que eu falo. Mas acabei de demonstrar que este seu governo está muito pior, em cirurgias canceladas ou adiadas, posso trazer dezenas de casos e trarei sempre." E em matéria de dívida, acusou, o primeiro-ministro fala em percentagem do PIB ou em valores absolutos segundos as conveniências. Fala em percentagem da dívida quando em valores absolutos a dívida subiu. Já na saúde, o valor absoluto subiu, mas a percentagem do PIB gasta em saúde desceu. Gasta 5,4%, quando o governo PSD/CDS gastava 6,2% do PIB, "em situação de emergência nacional".Mas esta foi uma troca entre Cristas e Costa mais branda do que o costume. Curiosamente, e mesmo assim, acabou por ser a mais acesa do debate - talvez porque do lado do PSD o tom tenha sido mais sereno do que o costume.