Continua quase tudo na mesma. Os taxistas continuam com pouca flexibilidade no discurso. E no Parlamento está quase tudo igual, excepto o líder parlamentar do PSD, que agora se chama Fernando Negrão. Mudou o nome e a figura, mas mantém-se a dificuldade em desalojar António Costa do seu estado de graça ou em dar umas facadinhas no matrimónio com a extrema-esquerda.





Foi um debate marcado por um triângulo imaginário na bancada do PSD. O novo líder parlamentar na primeira fila, o ex (Hugo Soares) na última e, no outro vértice, Pedro Passos Coelho, que se despedia do Parlamento com direito a palavras de reconhecimento do presidente da A.R., de António Costa, de Negrão e de Assunção Cristas. A líder do CDS-PP desejou-se "felicidades pessoais e profissionais". António Costa ficou-se apenas pelas "felicidades pessoais". Nunca fiando.A grande expectativa do debate quinzenal era a estreia de Fernando Negrão. De tal forma que pela primeira vez nessa tarde os deputados, até aí muito irrequietos, se calaram e ouviram.Teria muitos aplausos? Teve, mas houve deputados da bancada que nem levantaram a mão. Outros, batiam palmas de forma frouxa. Recorde-se que Negrão foi eleito líder parlamentar de forma quase hostil pelos deputados laranjas, tendo obtido menos de 40% dos votos.Não se comparou, por exemplo, às palmas que Constança Urbano de Sousa (ex ministra da Administração Interna)bateu de forma enérgica quando o primeiro ministro falou da prevenção dos incêndios florestais, em resposta a perguntas d’Os Verdes. Ou João Galamba (PS), sentado na primeira fila, claramente a acordar a sua bancada para as palmas. Era o maestro lá em baixo, pelo timing e vigor.Voltando a Negrão, mais perguntas: e foi contundente? Foi, apesar do seu estilo não ser a agressividade. Ele já o tinha dito. O PS parece gostar. Carlos César, deputado socialista, deu as boas-vindas a Negrão "para esta conversa" e Costa felicitou Fernando Negrão por não ver os debates "como um duelo".Negrão, que falou com recurso a cábula, claramente nervoso no início, assistiu ao debate sempre sentado e atento (excepto à intervenção de Jerónimo de Sousa, do PCP, a quem o hemiciclo, aliás, ignorou olimpicamente, preferindo os deputados falarem uns com os outros).No final do debate, Negrão não foi propriamente engolido pela sua bancada. Vieram três colegas cumprimentá-lo, depois apareceu António Costa (PS), depois Helena Roseta (PS), depois o Ministro da Educação (PS) e finalmente outro deputado do PSD. Negrão viu-se depois cercado por quatro deputadas do PSD, e foram elas que desequilibraram esta contagem, senão poder-se-ia dizer que o novo líder parlamentar do PSD foi mais cumprimentado pela oposição do que pelo seu próprio partido.Cá fora, no corredor, um punhado de jornalistas aguardava a chegada de Fernando Negrão. Lá ao fundo, cinco deputados do PSD falavam em círculo fechado. Quando passámos, um deles dizia a outro: "Mas a ti ninguém põe em causa a tua lealdade, pá..."