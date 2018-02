eiterou esta terça-feira que a legislação laboral está a limitar a contratação de trabalhadores permanentes pelas empresas e que isso se reflete na diferença salarial que existe entre trabalhadores com diferentes tipos de contrato.





Comissão Europeia à Lusa.







No braço-de-ferro com Bruxelas, o Governo parece ter o apoio do Bloco de Esquerda e ainda das centrais sindicais CGTP e UGT. José Soeiro, deputado do BE, lembra que "o período da troika foi aquele em que Portugal houve mais desemprego e maior crise, só trouxe empobrecimento, precariedade e falta de perspectivas".



Também a CGTP, em nota enviada ao DN, diz que "é intolerável que a Comissão Europeia continue a pôr em causa princípios estabelecidos na Constituição Portuguesa, como o princípio da segurança no emprego e da proibição dos despedimentos sem justa causa, a pretexto de que a protecção legal contra este tipo de despedimentos constitui um obstáculo à contratação por tempo indeterminado".



Carlos Silva, da UGT, reiterou que a central sindical que lidera é "radicalmente contra". "É deplorável que a Comissão Europeia insista num modelo de relações laborais que só debilita os trabalhadores e que já se provou ser errado", afirmou.





É também por isso que, de acordo com a mesma fonte, "existe uma enorme diferença salarial (entre as maiores da União Europeia) entre os trabalhadores a prazo e sem prazo, o que significa que os trabalhadores com contratos temporários têm salários significativamente mais baixos".