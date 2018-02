O ministro do Trabalho, Vieira da Silva, diz que é "expectável" que as alterações à legislação laboral cheguem ainda este ano.Numa reunião de concertação social, onde se falou de contratação colectiva - um desejo do PCP e Bloco de Esquerda -, o governante prometeu apresentar "propostas tão próximas quanto o possível" das que constam do Programa do Governo.Recorde-se que o Bloco de Esquerda exige que as alterações à lei laboral aconteça em 2018. Citado pelo Jornal de Negócios, Vieira da Silva considera tal facto "expectável" e considerou que a fase de discussão teórica "está muito avançada.