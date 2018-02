Detida suspeita de burla de €5 milhões com barcos de luxo em Vilamoura

A PJ deteve uma mulher suspeita de ter ludibriado, com o companheiro, quatro compradores de embarcações de luxo em valor superior a 5 milhões de euros.

A Polícia Judiciária deteve uma mulher suspeita de ter ludibriado, com o companheiro, em Vilamoura, quatro compradores de embarcações de luxo em valor superior a 5 milhões de euros, foi hoje anunciado.



Em comunicado, a PJ adiantou que os factos remontam a 2012, quando a mulher, de 38 anos, e o companheiro, de 45, na posse dos "montantes relativos ao preço das embarcações forjaram transacções fictícias com empresas de fachada de modo a fazerem circular o dinheiro e a embolsá-lo sem serem detectados".



Fonte da PJ adiantou à Lusa que a mulher - sobre a qual pendia um mandado de detenção -, regressou a Portugal, vinda do Brasil, via Madrid (Espanha), no início deste mês, tendo depois viajado de carro para o Algarve.



Do valor envolvido nas burlas, foram apreendidos 2,7 milhões de euros e 3,2 milhões de libras, valor que se encontrava depositado em várias contas bancárias.



Segundo a mesma fonte, o companheiro, também arguido no processo, viajou igualmente para Portugal, mas está em liberdade, depois de em 2015 o tribunal lhe ter aplicado uma caução que se mantém enquanto a decisão final não transitar em julgado.



A mulher é suspeita da co-autoria dos crimes de burla qualificada, abuso de confiança, falsificação de documento e branqueamento de capitais.



A arguida vai agora ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação de eventuais medidas de coação.