"Há uma agenda política que insiste nas leis laborais. É a do PCP e do BE. E há uma agenda nacional que reclama outras prioridades. A haver mudanças, a posição do Governo é a mais equilibrada: mexer apenas no banco de horas individual e no incentivo aos contratos permanentes", disse ainda.





causas e prioridades do partido.

"primeiro: investir nas qualificações – precisamos de emprego qualificado. Segundo: fomentar o investimento – temos de crescer mais. E terceiro: apoiar a recapitalização das empresas – o programa Capitalizar continua no papel".O antigo líder do PSD falou ainda sobre Rui Rio, afirmando que o novo líder do partido deve esclarecer já no Congresso, que se vai realizar de 16 a 18 de Fevereiro, qual a sua posição em relação ao Orçamento do Estado de 2019.Marques Mendes salientou ainda que seria importante Rui Rio estabelecer desde já as