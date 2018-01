Vítima estava internada no Hospital da Prelada, no Porto. Fogo já fez dez mortos

Morreu mais uma vítima do incêndio de Tondela, aumentando assim o número de mortos para 10. De acordo com a notícia avançada pelo Correio da Manhã, a vítima estava internada no Hospital de Prelada, no Porto.



A vítima, "com mais de 50 anos de idade", estava internada na Unidade de Queimados do Hospital da Prelada desde 14 de Janeiro, refere a Misericórdia do Porto, em comunicado. O homem "faleceu esta manhã em falência multiorgânica", acrescenta o mesmo comunicado, explicando que desde sexta-feira que se registava "um agravamento do seu estado geral, não tendo respondido a todas as medidas de suporte que lhe foram instituídas pela equipa médica".



Recorde-se que o incêndio deflagrou a 13 de Janeiro, numa associação recreativa de Vila Nova da Rainha, provocando nesse dia oito vítimas mortais e 38 feridos.



Entretanto, um dos feridos graves que estava internado no Hospital de São João, no Porto, acabou por morrer.



O Ministério Público instaurou um inquérito dirigido pelo Departamento de Investigação e Acção Penal (DIAP) de Viseu.



As chamas deflagraram na Associação Cultural, Recreativa e Humanitária de Vila Nova da Rainha, Tondela, e terão sido causadas pelo sobreaquecimento do tubo da salamandra. O incidente deu-se enquanto decorria um torneio de sueca.