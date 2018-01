Defesa do Villarreal fez uma publicação no Instagram em resposta às últimas notícias sobre alegadas ameaças com uma pistola.

"Continuem a inventar que eu continuo a minha recuperação". Foi desta forma que Rúben Semedo decidiu responder às alegadas ameaças que terá feito com uma pistola num bar e numa casa de alterne em Valência, em Novembro de 2017.

A acusação pede dois anos de prisão para o atleta.



O internacional sub-21 português está a ser investigado pelas autoridades espanholas por alegadas ameaças em duas situações diferentes. Os casos remontam a Novembro do ano anterior, em dois fins-de-semana, altura em que o ex-defesa do Sporting se encontrava a recuperar de uma lesão.



De acordo com o jornal espanhol Las Provincias, o jogador de 23 anos chegou mesmo a ser detido pela polícia, sendo, posteriormente, libertado. Segundo fontes policias, não foi possível localizar a alegada arma de Rúben Semedo, pelo que não há forma de provar que se tratasse realmente de uma arma de fogo ou de uma réplica. A polícia terá ainda ouvido duas testemunhas que terão sido ameaçadas pelo português.



O treinador do Villarreal, Javier Calleja, já se pronunciou sobre o assunto, confirmando que "a investigação está aberta" mas que, até que termine, o clube não vai "opinir sobre o tema da vida pessoal do jogador".



Rúben Semedo transferiu-se do Sporting para o clube espanhol no Verão passado. Até ao momento, o defesa fez apenas quatro jogos pelo Vilarreal para o campeonato.