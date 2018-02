O futebolista português Rúben Semedo voltou a ser detido pela Guardia Civil espanhola. O internacional Sub-21 protagonizou "um incidente violento com uma pistola e agrediu um homem", pelo que as autoridades de Valência o detiveram em casa, esta madrugada, pelos crimes de agressão, detecção ilegal e roubo.

O jornal Las Provincias conta que a vítima foi ter com as autoridades no dia 12 de Fevereiro para contar que tinha sido amarrado, agredido e preso por Semedo e outros dois homens no chalé de Semedo, em Bétera.

Depois de o imobilizarem e o prenderem num quarto, tiraram-lhe a chave de casa. Duas pessoas entraram em casa da vítima para lhe roubar dinheiro ou apoderar-se de algo que pudesse comprometer os implicados.



A vítima apresentava contusões no corpo e contou que um dos agressores tinha disparado duas vezes para o intimidar. Os tiros não o alcançaram.



Rúben Semedo e o seu primo foram identificados como duas das pessoas que o amarraram e o agrediram para roubar a sua casa. Os vizinhos da vítima confirmaram às autoridades que tinham sentido o barulho.