O defesa português do Villareal, Rúben Semedo, foi acusado de atingir um jovem na cabeça com uma garrafa, depois de uma discussão no parque de estacionamento de uma discoteca em Valência. As agressões terão ocorrido a 29 de Outubro do ano passado.



Segundo a Marca, depois da troca de palavras dentro da discoteca, Semedo terá dito ao jovem que o acompanhasse até ao carro para lhe oferecer uma camisola. De acordo com a acusação, foi a caminho da viatura que Semedo tirou uma garrafa de vidro do bolso e a partiu na cabeça do queixoso.





O jornal espanhol A Marca divulgou a queixa apresentada pelo jovem Foto: Marca

O jovem chamou a polícia, mas quando as autoridades chegaram o antigo jogador do Sporting já tinha deixado o local, na companhia de amigos.



No final da semana passada, a imprensa espanhola revelou que o jogador estava a ser acusado de fazer ameaças de fogo numa casa de alterne. O Ministério Público espanhol pede uma pena de prisão de dois anos.