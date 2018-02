Segundo o jornal A Marca, o jogador foi levado num carro-patrulha da Guardia Civil. Semedo, que tentou esconder o rosto com o capuz que levava, encontrava-se detido na cela do Comando de Patraix da Guardia Civil e chegou escoltado. Na entrada em tribunal tentou esconder o rosto com o capuz que levava.Rúben Semedo foi detido na madrugada de terça-feira por alegadamente ter ameaçado com uma pistola, agredido e roubado uma pessoa. O jornal Las Provincias avança que a Guardia Civil encontrou na casa do central português, a actuar no Villareal, a arma do crime - que remonta a 12 de Fevereiro - e ainda uma discoteca na cave do jogador.A vítima apresentava contusões no corpo e contou que um dos agressores tinha disparado duas vezes para o intimidar. Os tiros não o alcançaram. Rúben Semedo e o seu primo foram identificados como duas das pessoas que o amarraram e o agrediram para roubar a sua casa. Os vizinhos da vítima confirmaram às autoridades que tinham sentido o barulho.