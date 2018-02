O futebolista português é suspeito dos crimes de "agressão e sequestro". Aguarda em prisão audiência com juiz.

O futebolista português Rúben Semedo, internacional sub-21 que joga no clube espanhol Villarreal, vai ser ouvido por um juiz na quarta ou quinta-feira, depois de ter sido detido por supostos delitos de agressão e sequestro de uma pessoa, esta terça-feira. A lei espanhola estipula que um suspeito detido terá de ser ouvido por um juiz até no máximo 72 horas após a sua prisão.



O português "foi detido esta madrugada e será posto à disposição de um juiz amanhã (quarta-feira) ou depois (quinta-feira)", disse à agência Lusa fonte da Guardia Civil. De acordo com a mesma fonte, Rúben Semedo é suspeito de ter cometido delitos de "agressão e sequestro (retenção de pessoa contra a sua vontade)".



Esta tarde, a agência de notícias EFE divulgou um vídeo do momento em que as autoridades realizaram buscas à casa do atleta e daquilo que está a ser noticiado como o momento em que Semedo foi detido e transportado pelas autoridades num carro da polícia.



Segundo a imprensa local, a pessoa que apresentou queixa a 12 de Fevereiro último afirmou que Semedo e outros dois homens, depois de o terem atado, agredido e imobilizado, foram ao seu apartamento com as suas chaves para roubar dinheiro.



A vítima identificou Rúben Semedo e um primo deste como duas das três pessoas que o atacaram e agrediram tendo provocado lesões várias no seu corpo que o obrigam a usar muletas para se deslocar.



O queixoso também declarou que um dos agressores disparou duas vezes com uma pistola para o intimidar, sem que estes o tenham atingido.



Ainda de acordo com a imprensa local, é a terceira vez nos últimos meses que o jogador português está envolvido em incidentes graves que estão a ser investigados pela polícia espanhola. O defesa português foi acusado de atingir um jovem na cabeça com uma garrafa, depois de uma discussão no parque de estacionamento de uma discoteca em Valência. As agressões terão ocorrido a 29 de Outubro do ano passado. Além disso, foi também acusado de fazer ameaças de fogo numa casa de alterne.



Em reacção, o Villarreal anunciou a abertura de um processo disciplinar ao atleta.