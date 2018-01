O "furacão Margarida", de 7 anos, destaca-se pelas exuberantes birras na estreia de SuperNanny (SIC). Também Gonçalo, 11 anos, dificilmente cairá no esquecimento do MasterChef Júnior (TVI), pela conotação "malvado". Daniel Rebelo avançou para os tribunais para acusar a SIC de difamação: em 2015, quando tinha 17 anos, viu as suas orelhas ampliadas numa promoção do concurso Ídolos. São três de vários exemplos que voltam a debate pela polémica do momento: o condicionamento de filtros de imagem e de voz no SuperNanny, decretado pelo tribunal da comarca de Lisboa Oeste.A SIC decidiu suspender o programa na passada sexta-feira (dia 26), garantindo em comunicado que "irá juridicamente demonstrar a validade dos seus argumentos, bem como a defesa daquilo que acredita ser a liberdade de programação." Mantém-se, contudo, a grande dúvida: até onde vão os limites de exposição pública das crianças e jovens nos media? Advogados, psicólogos, pedopsiquiatras, advogados, juristas e pediatras foram consultados pela SÁBADO para responderem à questão. De facto, há atropelos e é urgente regulamentar o tema. Além das televisões e formatos digitais (blogues, Instagram, Facebook e afins) os pais devem repensar a exposição dos menores – por vezes arbitrária.Alexandre Henriques, professor do secundário em Elvas e autor do Blogcomregras, tem reflectido no assunto: depois de escrever uma crónica no Público a propósito da controvérsia do reality-show de crianças ("A SuperNanny mostrou aquilo que os professores há muito dizem", publicada a 25 de Janeiro passado) fala à SÁBADO da reserva da vida privada. "A polémica atual deve-se à falta de senso de alguns pais que depois de conhecerem o formato do programa SuperNanny, mesmo assim decidiram expor a sua intimidade, a intimidade dos seus filhos. Há limites, e esta tentativa de querer meter tudo no mesmo saco, como se os "pequenos gigantes" estivessem no mesmo patamar é querer justificar o injustificável. Cada um de nós tem um barómetro próprio, que define linhas vermelhas, quando a sociedade em bloco reage significa que certos limites foram ultrapassados."

