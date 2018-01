Símbolo de beleza e elegância da década de 60 em Portugal, a artista morreu aos 78 anos, na sua casa em Barcelona. Relembre alguns dos momentos mais icónicos gravados em vídeo.



Ficou para sempre ligada à canção Ele e Ela, que lhe valeu a vitória no Festival da Canção em 1966. Madalena Iglésias morreu aos 78 anos e deixou uma marca indelével na rádio quando esta dava os primeiros passos em Portugal, tendo ajudado a consolidar a fama do grande festival. Mas foi também actriz, com Uma Hora de Amor.



Do seu repertório fazem parte canções como Silêncio Entre Nós, Poema de Nós Dois, Canção para um poeta, Canção Que Alguém Me Cantou, É Você, Oração Na Neve e De Longe, Longe, Longe..., Canção de Aveiro, Cuando Sali de Cuba, Ven esta noche, La frontera e La más bella del baile.



Em 1966, Madalena Iglésias venceu o Festival da Canção com o tema Ele e Ela.





Igualmente em 1966 apresenta o tema Rebeldia.





Em 1965, no Festival levou o tema Silêncio Entre Nós, que lhe valeu o terceiro lugar na competição.







Também em 1966 obtém o segundo lugar no Festival do Mediterrâneo, com a canção Setembro.





Num dia de

Abaixo com António Calvário, no filme Uma Hora de Amor, de António Fraga, que marcou a sua entrada no grande ecrã. Um filme, que como lembrou o jornalista Nuno Galopim, causou enormes engarrafamentos na Avenida da Liberdade no dia de estreia.Os dois gravaram ainda Sarilho de Fraldas, outro filme de grande sucesso. No vídeo abaixo pode ouvir a cançãoSol.Aqui com a eterna rival, Simone de Oliveira, recentemente a entoar o tema O Teu Poema. Lembrou António Macedo, radialista da Antena 1, que houve uma altura em Portugal que parecia impossível gostar de Madalena Iglésias e Simone de Oliveira. Embora tenham estado de costas voltadas durante uns tempos, Simone garantiu que se voltaram a falar e eram mesmo amigas.