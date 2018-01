Os pais que fizeram parte do segundo episódio do programa SuperNanny, que será emitido este domingo na SIC, deverão ser ouvidos pela Comissão de Protecção de Crianças e Jovens (CPCJ).

"A CPCJ deverá proceder a todas as diligências necessárias, incluindo ouvir os pais com carácter de urgência", confirmou fonte oficial da CPCJ ao Observador. Os familiares das crianças alertaram a Comissão Nacional, que terá encaminhado o caso para a CPCJ local.

A Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Loures está ainda a acompanhar os pais e a menina que surgiram no primeiro episódio do programa, a 14 de Janeiro. Após os pais da criança terem sido ouvidos pela CPCJ de Loures, na segunda-feira, o caso está em "fase de diagnóstico".

Após o primeiro episódio, várias entidades proferiram críticas ao reality-show. A UNICEF considerou que o "conteúdo do programa televisivo 'Supernanny' vai contra o interesse superior das crianças, violando alguns dos seus direitos". Já a Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Protecção das Crianças e Jovens afirmou que o novo programa da SIC tem um "elevado risco" de violar os "direitos das crianças", no que diz respeito ao "direito à sua imagem, à reserva da sua vida privada e à sua intimidade".



O próximo episódio do SuperNanny, como se pode ver num teaser disponibilizado pelo canal, envolve uma criança e uma pré-adolescente.