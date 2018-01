Várias revistas de moda, incluindo a Vogue, suspenderam as sessões marcadas com os fotógrafos Mario Testino e Bruce Weber depois destes terem sido acusados de assediarem sexualmente modelos.

O fotógrafo peruano, que fotografou a princesa Diana e a família real britânica, foi acusado por 13 homens, assistentes e modelos, de assédio sexual.

Segundo o The New York Times, Mario Testino terá apalpado modelos e assistentes, para além de se ter masturbado à frente deles.

"Ele é um predador sexual", disse Ryan Locke, um modelo fotográfico que acusou Mario Testino de fazer avanços sexuais de forma agressiva.

Um assistente fotográfico, Hugo Tillman, garante que Mario Testino agarrou na rua e tentou beijá-lo e mais tarde, atirou-o e prendeu-o numa cama, até ser removido por terceiros.

Outro assistente, Roman Barrett, garante que Testino masturbou-se em cima dele. "O assédio sexual era uma realidade constante."

O fotógrafo, de 63 anos, nega todas as acusações e os seus advogados garantem que as alegadas vítimas não são de confiança

Outro fotógrafo de moda, o norte-americano Bruce Weber foi também acusado de assédio sexual a modelos masculinos, nomeadamente tocar nos órgãos genitais durante sessões fotográficas de nus.

"Estou completamente chocado e triste com estas acusações ultrajantes que me são feitas e que eu nego totalmente", disse o fotógrafo de 71 anos em comunicado.

A directora artística da Condé Nast e uma das mulheres mais poderosas do mundo da moda, Anna Wintour, decidiu suspender os dois amigos.

"Acredito fortemente no valor do remorso e do perdão, mas considero as acusações de forma muito séria e nós na Condé Nast decidimos suspender a nossa relação profissional com ambos os fotógrafos até a um futuro previsível", disse a directora em comunicado.