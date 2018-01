A Condé Nast, editora das revistas Vogue e GQ, anunciou que vai suspender a relação laboral com os fotógrafos de moda Mario Testino e Bruce Weber, acusados de assédio sexual.

Testino, de 63 anos e Weber, de 71, negam as acusações. A suspensão de colaborações entre ambos e a Condé Nast foi anunciada por Anna Wintour, directora artística da editora. "Acredito muito no valor do remorso e do perdão, mas eu levo as alegações de forma muito séria, e nós na Condé Nast decidimos pôr a nossa relação laboral com ambos os fotógrafos em espera no futuro próximo", afirmou Wintour, citada pelo jornal The Guardian.

O fotógrafo peruano Mario Testino foi acusado por 13 assistentes e modelos de avanços sexuais. Alguns contaram que o comportamento indevido do fotógrafo, que remonta a meados dos anos 90, incluía apalpões e masturbação. Para os advogados de Testino, nenhuma fonte de alegações é de confiança.

Ryan Locke é modelo e trabalhou com Testino em campanhas para a marca de moda Gucci. Locke acusou Testino de ser agressivo e sedutor durante as sessões fotográficas. Considerou-o "um predador sexual".

Já Hugo Tillman, assistente de fotografia, contou que Testino o agarrou uma vez na rua e o tentou beijar. Semanas depois, o fotógrafo deitou-o ao chão até ter sido retirado por outra pessoa.

Roman Barrett, outro assistente de fotografia, contou que Testino se tinha masturbado à frente dele: "O assédio sexual era uma realidade constante", lamentou.

Um assistente de fotografia que manteve o anonimato contou que Testino se masturbou à frente dele durante uma viagem de negócios.

Bruce Weber, 71 anos, foi acusado por 15 antigas e actuais modelos de as submeter a nudez forçada e comportamentos sexuais coercivos. Bobby Roache diz que Weber tentou pôr as mãos pelas calças abaixo num casting em 2007.

Weber já reagiu: "Estou completamente chocado e triste pelas acusações chocantes feitas contra mim, que nego absolutamente."

Recentemente, também o fotógrafo Terry Richardson foi acusado de assédio sexual.