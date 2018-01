Leia o artigo completo na edição n.º 716, nas bancas a partir de 18 de Janeiro de 2018.





Se ela avançar, ele vacila porque está numa posição vulnerável: há trabalho em jogo. O assédio sexual também se faz no feminino e, no limite, pode traumatizar os alvos (ainda que sejam em minoria, porque elas continuam a ser as vítimas em maior número). JM, 42 anos, é um dos casos. Solteiro, de Lisboa, acabou no consultório terapêutico da mediadora familiar e de conflitos Margarida Vieitez, quando foi duplamente assediado – por uma secretária de uma grande empresa e pela amiga dela. À segunda, cedeu. "Não queria acreditar... Fui usado e descartado porque não tive coragem de dizer NÃO, como tinha dito à primeira só porque era mais velha", conta o próprio àOs aliciamentos de ambas as mulheres aconteceram há dois anos, na sequência de uma reunião de trabalho de uma grande empresa, onde JM tencionava concorrer. A secretária da direcção, casada, encontrou-se primeiro com ele, num almoço onde não parou de lançar-lhe olhares e insinuações sexuais. "Tirei a carteira do bolso, abri-a e mostrei a fotografia da minha namorada, ex-modelo, recusando a proposta. Ela respondeu-me que a minha namorada não valia nada e que me ia apresentar 'uma mulher a sério'. Três semanas mais tarde, marcou um jantar com oito pessoas e insistiu que fosse."João (nome fictício), 24 anos, e Miguel, 45, também relatam àcomo tentaram assediá-los. Numa altura em que as actrizes de Hollywood denunciam os avanços de influentes da indústria, os homens que passam pela experiência continuam com receio de falar. Mas há sinais de mudança, como a associação de apoio a homens vítimas de abuso sexual, Quebrar o Silêncio, que esta sexta-feira (dia 19) apresenta o balanço do primeiro ano de actividade.