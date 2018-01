A actriz francesa Catherine Deneuve é uma das 100 mulheres que assinou a carta aberta Defendemos a liberdade de importunar, indispensável à liberdade sexual, publicada no jornal francês Le Monde. No documento, assinado por jornalistas, editoras, artistas, além de actrizes como Deneuve, as mulheres manifestam-se contra "a campanha internacional de denúncias contra 'porcos'", que entrou numa "onda de purificação sem limites"."A violação é um crime. Mas o flirt insistente ou inconveniente não é um delito, nem o galanteio é uma agressão machista", diz o manifesto na sua primeira frase. O documento, também assinado por Ingrid Caven e Catherine Millet, defende que as acusações contra Harvey Weinstein foram o início de um movimento que acabou por se adulterar. Mais tarde, surgiu o movimento #Metoo (eleito personalidade do ano pela revista Time), que ganhou contornos internacionais ao denunciar casos de abusos sexuais e violações. Em França, a frase escolhida foi #BalanceTonPorc (denúncia o teu porco).

"O escândalo Weinstein permitiu que se tomasse consciência das violências sexuais exercidas sobre as mulheres, no âmbito profissional, onde certos homens abusam do seu poder. Era algo muito necessário", defendem, assumindo, porém, que a "libertação da palavra" não teve os resultados esperados: "Teve início, através da imprensa e das redes sociais, uma campanha de denúncias e acusações públicas que não permite aos acusados defenderem-se e os coloca nos mesmo saco que agressores sexuais confessos."

"Esta febre para enviar os porcos para o matadouro não ajuda de maneira alguma as mulheres a defenderem a sua liberdade", reforça o documento, para quem as denúncias são sim uma arma para "os inimigos da liberdade sexual, os extremistas religiosos e os reaccionários mais perigosos".



"Como mulheres, não nos revemos neste feminismo que, para além de denunciar o abuso de poder, transforma-se num ódio aos homens e à sexualidade", dizem as promotoras do manifesto, considerando que se vive um clima de "sociedade totalitária" e que as mulheres que não apoiam estes movimentos são consideradas "cúmplices e traidoras".

"Acreditamos que a liberdade de dizer não a uma proposta sexual corre lado a lado com a liberdade de importunar, sem que se entre no papel de vítima", pode ler-se no documento: "Defendemos a liberdade de importunar como inseparável da liberdade sexual. As mulheres estão suficientemente conscientes de que o desejo sexual é por natureza selvagem e agressivo. Mas não confundimos o flirt insistente ou inconveniente com a agressão sexual."



"Nem todos os incidentes afectam necessariamente a dignidade da mulher, nem devem convertê-la numa vítima eterna. Não somos apenas o nosso corpo, a nossa liberdade interior é inviolável. E essa liberdade acarreta riscos e responsabilidades", concluem.