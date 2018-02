Cristiano Ronaldo surgiu durante o intervalo do Super Bowl. O jogador português foi a cara de um dos anúncios milionários transmitidos durante o intervalo da final de futebol americano. O futebolista mudou de desporto nesta publicidade da Altice: em vez dos calções, vestiu o equipamento de futebol americano.



Not bad for my first time playing football pic.twitter.com/oAaLFOnMn8 — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 5 de fevereiro de 2018



No Twitter, Ronaldo já tinha mostrado uma camisola com o número 7. Depois, no Instagram Stories, publicou uma fotografia da sua "equipa" com a legenda: "Se consegues jogar futebol, também podes jogar futebol americano."

Em Novembro de 2015, Ronaldo tornou-se embaixador das marcas da Altice em vários países. "Esta parceria com o Cristiano Ronaldo — CR7 — é o testemunho de uma nova etapa para a Altice. A nossa ambição para o sucesso do nosso projecto industrial é ilustrada ao associar o nosso grupo um dos maiores desportistas do mundo", defendeu nesse mês Michel Combes, ex-CEO da Altice.