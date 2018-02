Justin Timberlake e Pink foram os dois protagonistas musicais da final da Super Bowl. A cantora tirou a pastilha da boca à última hora e entoou o hino nacional norte-americano antes do início da partida e Timberlake dirigiu o espectáculo do intervalo do jogo.



Desde 2004 que o cantor não participava num espectáculo da Super Bowl. A sua infame actuação desse ano ficou marcada pelo acidente de vestuário que fez com que Janet Jackson, que cantou ao seu lado, mostrasse o mamilo. Cerca de 100 milhões de espectadores assistiram ao momento.

Em 2018, Timberlake foi criticado por actuar sozinho. Nas redes sociais, muitos fãs expressaram que queriam que Jackson surgisse durante o concerto, mas tal não aconteceu.





Esta não foi a única polémica a envolver o cantor este ano. Timberlake também quis prestar tributo a Prince, que morreu em 2016. A sua intenção inicial era fazê-lo através de um holograma, mas numa entrevista, Prince considerou que o holograma, "toda essa coisa de realidade virtual, é na verdade demoníaca". Então, acabaram por ser projectadas imagens do cantor numa tela.