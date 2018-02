Os melhores anúncios do Super Bowl 2018

Sim, o Super Bowl é a final do futebol americano. E sim, os Eagles ganharam aos Patriots. Pode não ser fã do desporto, mas deve saber que as marcas pagam milhões para que os seus anúncios passem durante o intervalo do jogo. Este ano, estima-se que cada anúncio tenha custado cerca de 5 milhões de dólares (cerca de 4 milhões de euros).



E se a assistente virtual inteligente Alexa perdesse a voz? Neste anúncio da Amazon, a equipa liderada por Jeff Bezos recruta várias celebridades como Rebel Wilson, Cardi B, o chef Gordon Ramsay ou o actor Anthony Hopkins para dar lhe dar voz.



A esquiadora Lindsey Vonn é a protagonista deste anúncio, sobre as Olimpíadas de Inverno. É contada a sua história: superou uma lesão e agora, está pronta para mais vitórias. É uma Girl on Fire, como canta Alicia Keys. O anúncio é do canal NBC.



A Toyota pegou em mais uma história inspiradora, a da atleta paralímpica Lauren Woolstencraft, e criou um anúncio sobre as probabilidades que alguém que nasceu sem pernas conseguir ganhar uma medalha de ouro. Com esforço, tudo se consegue.

O filme Pantera Negra é um dos mais esperados e a Lexus aproveitou isso mesmo. Segundo o site da Billboard, que fez esta selecção, é um dos anúncios com mais estilo.



O actor Danny DeVito encarna um M&M neste anúncio ao chocolate, e questiona várias pessoas sobre o mesmo: "Queres comer-me?"

Saudades da série Stranger Things? Então aqui tem David Harbour. O actor protagoniza a publicidade ao detergente Tide, e aqui ninguém come cápsulas. Mas não é por isso que não deixa de ser um anúncio pouco comum. Ora veja:



Quer ver jogadores de futebol americano a dançar a coreografia do Dirty Dancing? Aqui tem.

Isto não é um filme, é um anúncio para promover o turismo na Austrália. E se o filho de Crocodile Dundee voltasse ao país do seu pai e fizesse uma grande viagem? Os protagonistas desta publicidade são Danny McBride e Chris Hemsworth.



