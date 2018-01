Activistas garantem que os canis temporais estão a matar os animais apanhados na rua, principalmente nas cidades-sede do Campeonato do Mundo de futebol deste ano.

Activistas dos direitos dos animais acusam as autoridades russas de estarem a promover o "assassinato massivo" de cães vadios nas cidades-sede do Campeonato do Mundo de futebol que se realiza em 11 cidades da Rússia, em Junho e Julho deste ano. O governo ordenou a criação de canis temporários para receber os animais que vivem na rua, mas várias associações garantem que os animais estão a ser mortos sem que se espere o mínimo legal para que sejam recuperados pelos donos ou adoptados.



"Recebemos denúncias sobre o assassinato massivo de animais em praticamente todas as cidades do Mundial, com excepção de Moscovo", revelou à agência Efe o presidente da Aliança de Defensores dos Animais, Yuri Koretskij, garantindo que em Fevereiro irá apresentar um relatório com todas as provas sobre estes crimes. "As cidades não têm como colheres estes animais e optam pela solução mais fácil e barata", acrescentou.



Em Volgogrado, as queixas são "diárias", garante a directora do Fundo para a Defesa dos Animais Dino, Angela Makárova, citada pela Efe. "A verba para a captura de animais de rua é muito grande e a empresa que ganhou o concurso nem se preocupa em esconder que os mata", assegurou. Uma das voluntárias desta associação da antiga Estalinegrado revelou que, no final do ano passado, um grupo de cães que já tinha sido esterilizado e vacinado com o dinheiro da associação, foi capturado e morto no mesmo dia. "Quando telefonei ao director, disse-me que os cães já não estavam lá", relatou Nadezhada Setguéyeva, explicando que uma norma regional obriga a que se espere no mínimo sete dias para que apareçam os donos dos animais ou estes sejam adoptados.



Makárova assegura que a morte dos animais é muito dolorosa: "Disparam contra os cães com uma pistola de ar comprimido, carregada com um veneno barato que provoca um sofrimento terrível antes da morte. Os cães demoram cerca de meia hora a morrer, em convulsão e asfixia".



As queixas já chegaram à Câmara baixa do parlamento da Rússia, a Duma, e foi pedido ao governo que tome medidas para proteger os cerca de dois milhões de cães vadios que vivem nas ruas das 11 cidades que vão receber o Mundial, anunciou o líder da comissão do Meio Ambiente, Vladimir Burmátov.



O governo russo exigiu às autoridades locais que "se abstenham de qualquer medida que possa ser qualificada como maus-tratos de animais e provocar uma reacção negativa na sociedade". Os activistas garantem que os valores recebidos fazem com que as instituições locais prefiram matar.



Angela Makárova assegurou que em Volgogrado sempre se abateram cães de rua, mas que a situação se agravou com o aproximar da competição que levará milhares de estrangeiros à cidade. "As autoridades já andam a tentar apanhar animais com coleira e vacinados, tudo para que os resultados apresentados justifiquem o dinheiro dos subsídios", rematou.