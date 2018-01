É uma equipa de veterinários que trata de tudo. O dono da maior reserva de rinocerontes, John Hume, não tem coragem de ver. "Sou um cobarde", confessa ao The Telegraph. Michelle Otto é a responsável pelo corte, com a ajuda dos trabalhadores da quinta e os seguranças. Todas as semanas, entram na sua carrinha pick-up - com uma autorização por escrito do Governo sul-africano - e disparam a espingarda de sedativos. A injecção é dada no rabo do rinoceronte - que pode chegar a pesar 3,6 toneladas - e demora seis minutos a fazer efeito. Depois a equipa ata-lhe as patas, põe-lhe uma venda nos olhos e tapa-lhe os ouvidos, para que não oiça o barulho da lâmina a cortar-lhe o chifre. São cerca de 20 minutos a serrar o corno - sempre acima dos 11 cm para não ferir o animal, conta Michelle Otto, que já fez mais de 6 mil operações destas. "Ninguém pensa no rinoceronte. Posso dizer que eles sacrificariam os seus chifres sem problemas para poderem viver", explica a veterinária, que só perdeu um rinoceronte neste processo. Era muito velho e teve um ataque cardíaco.John Hume, natural da antiga Rodésia, um milionário que enriqueceu com a agricultura, começou a cortar os chifres aos seus rinocerontes em 2007. Porquê? Descobriu que um deles tinha sido morto por caçadores furtivos para venderem os cornos no mercado negro. A paixão pelos animais começou quando há 23 anos comprou o primeiro rinoceronte e começou a criar uma reserva, que tem também búfalos e antílopes. Hoje, a Buffalo Dream Ranch, de 8 mil hectares, em Klerksdorp, na África do Sul, tem 1.540 rinocerontes - a maior do mundo. "Cortar um chifre é tão simples como cortar as unhas e o cabelo. Não há sangue, não lhes dói e passado poucos anos volta a crescer", disse ao El Mundo.O objectivo é acabar com a caça ilegal. A única forma de os proteger, acredita, é vendendo os seus chifres, de forma legal e sem os matar. "O rinoceronte precisa da legalização do comércio, sem isso vai entrar em extinção", defende Hume. Mas esta posição é polémica. Há quem acredite que John Hume está a ser ingénuo, por acreditar que o mercado negro - onde os chifres podem chegar aos 20 mil euros por quilo - vai acabar. "Tentar inundar o mercado com produto legal não funciona, porque o que vai acontecer é dificultar as acções dos agentes alfandegários e permitir o branqueamento das peças ilegais. Além disso, não vai conseguir responder à procura", defende o World Wildlife Fund.A luta de Hume, que diz gastar por mês cerca de 145 mil euros em segurança na sua reserva, teve um novo capítulo este ano quando conseguiu autorização para fazer um leilão online durante três dias dos chifres que colheu. O Governo sul-africano levantou a restrição de comércio - criada há oito anos - para que pudesse vender 264 chifres a residentes no país, no fim do passado mês de Agosto. Mas o leilão atraiu menos compradores do que pensavam, disseram os advogados de Hume. Mesmo assim, o milionário não desiste: "A ambição da minha vida é salvar os rinocerontes. Acha que se fosse para fazer dinheiro não teria encontrado uma forma mais fácil de enriquecer?"O grande mercado é a Ásia, onde acreditam que os chifres de rinoceronte curam tudo: da ressaca ao cancro. Também são usados em esculturas e o seu pó em bebidas alcoólicas. Entre 1990 e 2007 morriam em média 13 por ano, em 2009 o comércio tornou-se ilegal e os números cresceram. Em 2014 bateu-se o recorde de 1.215.