Cão com cancro sobrevive cinco dias perdido ao frio

Buddy, um cão de 13 anos com cancro e já cego, desapareceu na passada semana na cidade de Eden Prairie, no estado norte-americano do Minnesota. Devido a uma tempestade de neve, a dona não o conseguiu encontrar.

Na última segunda-feira, Patsy Sumpedisse recuperou Buddy quando uma vizinha encontrou o animal coberto de neve.

"Eu não consegui acreditar no que vi. Ele estava realmente apático, só mexia a cabeça", disse Emily Raguse, segundo o jornal Globo, que cobriu Buddy com uma toalha até à chegada da polícia.