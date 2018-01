A noiva do príncipe Harry quer começar a quebrar tradições. Segundo o US Weekly e o E! News, Meghan Markle quer que seja a mãe, Doria Radlan, a levá-la ao altar.

"Ouvi dizer que a Meghan quer que seja a mãe a levá-la ao altar", disse fonte próxima da actriz de 36 anos ao US Weekly. "Com o casamento, eles querem fazer as coisas à maneira deles. Ainda que queiram ter em conta as tradições e as perspectivas dos mais velhos, o dia é sobre eles e sobre o que eles querem fazer. O dia do casamento terá com certeza surpresas pouco convencionais", prosseguiu.

Contudo, a meia-irmã de Meghan Markle disse que será Thomas Markle a levar a filha ao altar. "Muito do que se tem dito de ser Doria a levar a Meg ao altar não é verdade. O nosso pai irá levá-la ao altar. Não acreditem nos tablóides", escreveu Samantha Markle Grant no Twitter.

Os pais de Meghan divorciaram-se quando tinha apenas seis anos.