Ellen Page começou 2018 com uma história para contar. A actriz canadiana casou com a companheira, a coreógrafa e bailarina Emma Portner. Através do Instagram, partilhou uma fotografia.

"Nem acredito que posso chamar a esta extraordinária mulher minha esposa", escreveu na legenda de uma imagem onde mostra os anéis de casamento.









No Verão passado, a actriz de 30 anos tornou pública a sua relação com Emma Portner, após ter revelado a sua orientação sexual aos 26 anos, durante um congresso sobre direitos humanos.