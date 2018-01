A noiva do príncipe Harry desactivou as suas contas pessoais nas redes sociais. Na família real britânica só existem páginas oficiais relacionadas com os núcleos familiares.

Meghan Markle já não tem perfis pessoais nas redes sociais Facebook, Twitter e Instagram. As páginas foram desactivadas esta terça-feira, cerca de mês e meio depois do anúncio oficial do noivado com o príncipe Harry.



A decisão deste blackout não é surpreendente e era até de alguma maneira esperada. À People, uma fonte próxima do Palácio de Kensington explicou que a actriz tomou a referida decisão por "não usar as suas redes sociais há algum tempo".



Na família real britânica não existem páginas oficiais para os seus membros de forma individual, mas sim por núcleos familiares. Tal como Kate, todas as informações relativas a Meghan passarão a surgir nos órgãos oficiais do Palácio de Kensington - a morada oficial de William e Harry e das suas famílias.



Há cerca de nove meses, Meghan desactivou o seu site pessoal, chamado The Tig, onde escrevia sobre viagens, comida e lifestyle.



O príncipe Harry, de 33 anos, e Meghan, de 36, casam-se no dia 19 de Maio, no castelo de Windsor, a residência de fim-de-semana da rainha britânica, nos arredores da capital inglesa.

A Família Real inglesa pagará o casamento, incluindo a cerimónia, a música, as flores e a recepção.

Harry e Markle conheceram-se em Maio de 2016 no Canadá, quando o filho mais novo do príncipe de Gales e de Diana promovia em Toronto os Jogos Invictus, em que participam veteranos de guerra. O príncipe Harry é o quinto na linha de sucessão ao trono britânico.