Estilista revelou os produtos que usa diariamente para que não haja diferenças entre uma foto do dia-a-dia e uma tirada nas passadeiras vermelhas.

Victoria Beckham nunca escondeu a sua preocupação com a aparência - e que lhe valeu mesmo a alcunha de "Posh Spice" quando fazia parte da banda Spice Girls. Agora, mãe de quatro filhos e dedicada ao mundo da moda, a antiga cantora revelou como aparece com o seu melhor look seja em sessões previstas ou quando é apanhada pelos paparazzi.



"Fiz tantas sessões fotográficas e passadeiras vermelhas que aprendi muito sobre o meu estilo ao ver as minhas próprias fotografias", confessou à revista The Glos, a quem explicou a sua rotina diária de beleza. Victoria contou também que teve muitos problemas de pele quando era mais jovem, mas que agora esse não é o seu maior problema.



Ainda assim, todos os cuidados são poucos e para limpar a pele aplica um creme à base de colágeno que custa cerca de 220 euros (Skinesis de Sarah Chapman). Na lista entra também um creme iluminador de cerca de 100 euros (Estée Lauder).



O "melhor amigo" da mulher de Beckham é um proctector labial de aproximadamente 50 euros (Estée Lauder), que Victoria admite usar no rosto, no nariz e até nas palpebras todos os dias. Outra das suas "armas" é um creme hidratante de 62 euros (Sarah Chapman). Nos dias especiais, a sua maquilhagem conta com um corrector de 45 euros (Cashmere Concealer) e duas bases diferentes: uma de 60 euros (Burberry) e outra de 125 (La Mer).



A protecção de pele é outra das suas maiores preocupações. As toalhitas desmaquilhantes são da Bioderma (8.30 euros) e os desmaquilhantes estão são da Sarah Chapman e da Lancer Skincare (62 euros, este último). A rotina inclui ainda uma máscara Sarah Champman 3D (70 euros), um massajador facial com pedra de jade (75 euros) e uma loção La Mer (125).



A loção hidratante custa apenas 12,5 euros e é da Weleda Skin Food. Já o champô e o amaciador são da Orbie.