Gaten Matarazzo, um dos actores da série Stranger Things, mostrou as suas capacidades musicais num concerto em Nova Jérsia. No Youtube, foram partilhados vários vídeos com "Dustin" a interpretar temas de bandas como Fall Out Boy, Paramore e Foo Fighters.



O grupo do jovem actor actuou no Stone Pony, uma sala emblemática de Nova Jérsia.