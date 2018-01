Jogador e actriz começaram a namorar em Fevereiro de 2013, mas a relação sofreu sempre altos e baixos.

Neymar e Bruna Marquezine estão juntos de novo. O jogador do Paris Saint-Germain publicou uma fotografia com a actriz na sua página de Instagram, confirmando o reatamento da relação. "Quando vi, já estava nos teus braços. Love you pretinha", escreveu o internacional brasileiro naquela rede social.



Recorde-se que Neymar e Bruna Marquezine namoram desde Fevereiro de 2013, sendo que houve sempre altos e baixos durante a relação.









No Verão passado os dois jovens separaram-se, mas recentemente foram divulgadas algumas notícias que davam conta de uma aproximação do jogador de futebol e da actriz.