Uma estudante norte-americana guardou uma recordação especial nas suas fotografias de final de curso. Damaris Fregoso perguntou a David Harbour, que interpreta Hopper na série Stranger Things, se faria uma sessão fotográfica com ela. O actor respondeu.

"Quantas partilhas para tirares as fotografias de final de curso comigo?", perguntou a jovem, em Outubro, através do Twitter. "25 mil. E posso usar a sweatshirt da escola e segurar um trombone", respondeu Harbour.





25k. And I get to wear the school sweatshirt and hold a trombone. https://t.co/xPNEE681J4 — David Harbour (@DavidKHarbour) 29 de outubro de 2017







Depois de mais de 30 mil partilhas, o desejo de Damaris tornou-se realidade, tendo a sessão acontecido como prometido – e com as "exigências" do actor da série da Netflix.

Através do Instagram, a estudante partilhou vídeos do momento em que conheceu David Harbour.