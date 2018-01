Um grande incêndio está a consumir um armazém chinês junto à Gare do Oriente, Lisboa.Desde as 18h15, na Avenida de Berlim, as chamas estão "a consumir um edifício comercial", disse fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros (RSB) de Lisboa à agência Lusa.Já fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP afirmou "tratar-se de um incêndio de grandes dimensões que consome um armazém de produtos chineses".Fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) disse "não ter, até ao momento [19h15], registo de feridos".

No local estão dezenas operacionais a combater as chamas.