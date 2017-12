Rui Rio, candidato à liderança do PSD, condena que as novas regras de financiamento partidário tenham sido aprovadas pelo parlamento "um bocado às escondidas". E salienta a isenção do IVA para todas as actividades dos partidos "é o mais grave e chocante".



Durante a apresentação da sua moção de estratégia global para o PSD, o antigo presidente da Câmara do Porto diz que esta lei foi aprovada "à pressa e um bocado às escondidas".



Além disso, Rio diz que a isenção do IVA seria aceitável para "tarefas estritamente políticas". "Um partido não pode ter um bar a vender as suas cervejas e não pagar IVA por isso. Não faz sentido", disse.

Recorde-se que foi aprovado no Parlamento no dia 21 de Dezembro alterações à lei do financiamento dos partidos, terminando com os limites para angariar fundos e concedendo aos mesmo a garantia de verem o IVA devolvido na totalidade. As preparações desta alteração deixaram poucos rastos do grupo de trabalho dito "informal" (mas que no site do Parlamento aparece como formal) e que funcionou sempre à porta fechada, sem que os jornalistas pudessem acompanhar as discussões.



Para já, não há promulgação nem veto das alterações à lei do financiamento dos partidos políticos. O Presidente da República emitiu esta quarta-feira uma nota através da qual sugere ao primeiro-ministro e aos deputados que avancem para o Tribunal Constitucional (TC), caso discordem das mudanças aprovadas.