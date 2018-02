Apesar da assinatura, em Novembro, de uma declaração de compromisso do Ministério da Educação com os sindicatos de professores, devido à falta de avanços nas negociações as organizações do sector ponderam regressar aos protestos. Sem alterações, as manifestações podem estar de volta já no terceiro período.



Para esta sexta-feira está marcado um plenário nacional de professores para avaliar as negociações com o Governo.

"A nossa opinião é de que o Ministério da Educação, neste momento, está a usar uma estratégia que é adiar as negociações", disse Mário Nogueira, secretário-geral da Federação Nacional de Professores (Fenprof), ao Diário de Notícias.

Considerando a declaração de compromisso importante, Mário Nogueira, ripostou: "O que estava para ficar estabelecido antes dela era que não havia recuperação nenhuma do tempo de serviço dos professores e que os professores retidos no 1.º escalão teriam um reposicionamento ao longo de dois anos, tendo-se definido que esse reposicionamento terá efeitos [retroactivos] a 1 de Janeiro de 2018", prosseguiu o responsável.

Contudo, os avanços não surgem. "Abertura para discutir há, reuniões negociais marcadas não faltam. Já soluções, medidas... não está nada fechado mas está sempre tudo a ser adiado. E estar sempre a ser adiado não vamos permitir", disse ao jornal. "O mês de Fevereiro tem de ter propostas concretas e soluções efectivas", reforçou.

Esta sexta-feira, a Fenprof vai realizar um "plenário nacional de professores" – para avaliar as negociações com o Governo e discutir as acções a desenvolver.

"No final do segundo período, no dia 23 de Março, as coisas têm de ter uma solução prevista. Se em Fevereiro houver um vazio nas negociações, o que vamos propor ao plenário é que em Março regresse a luta. E já não será a luta através de uma concentração, uma vigília ou um abaixo-assinado", avisou.

Caso não existam negociações, os professores vão regressar às greves. "Voltar às greves, voltar à rua, voltar à grande acção. É isso que vamos propor ao plenário", explicou Mário Nogueira.

Os professores reclamam pelo reposicionamento nas carreiras e pela recuperação do tempo de serviço congelado.