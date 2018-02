O interrogatório dos cinco arguidos detidos na sequência da Operação Lex vai prosseguir na manhã desta sexta-feira, após ter terminado na quinta-feira por volta das 21:30, com três audições.Os interrogatórios tiveram início cerca das 10h00 de quinta-feira, tendo o primeiro interrogatório sido do arguido Octávio Correia. O advogado deste arguido, Paulo Graça, disse à saída que a audição tinha "corrido bem".Os dois outros detidos interrogados estiveram a ser ouvidos cerca de três horas cada.Após os interrogatórios de ontem, os quatro arguidos homens regressaram aos calabouços do Estabelecimento Prisional anexo à Polícia Judiciária e a detida Rita Oliveira Figueira à prisão feminina de Tires.Os cinco detidos voltam hoje às instalações do Supremo Tribunal de Justiça, no Terreiro do Paço, em Lisboa, para o interrogatório dos dois que faltam, após o que serão sujeitos às medidas de coação decididas pelo juiz.A Operação Lex, que tem 12 arguidos, incluindo cinco detidos, investiga crimes de branqueamento de capitais, fraude fiscal, tráfico de influências, corrupção/recebimento indevido de vantagens. Entre os arguidos estão os juízes desembargadores Rui Rangel e Fátima Galante, Rita Figueira, o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, e o vice-presidente do clube Fernando Tavares.Na operação, desencadeada na terça-feira, foram realizadas 33 buscas, das quais 20 domiciliárias, nomeadamente ao Sport Lisboa e Benfica, à casa de Luís Filipe Vieira e dos dois juízes e a três escritórios de advogados.