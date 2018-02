Foi cancelada a greve da CP - Comboios de Portugal agendada para segunda-feira, dia 19. A notícia foi avançada pela SIC Notícias.O protesto tinha sido anunciado no dia 16. "A CP informa que, por motivo de greve convocada por diversas organizações sindicais não se prevê circulação de comboios no dia 19 de fevereiro. Não foram definidos serviços mínimos pelo Tribunal Arbitral nomeado pelo Conselho Económico e Social", referiu a empresa, em comunicado, no qual informou ainda sobre "perturbações e supressões na circulação ferroviária, nos dias 18 e 20 de fevereiro [domingo e terça-feira]".Para domingo, a CP admitia a possibilidade de atrasos e supressões em todos os serviços.