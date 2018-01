A Associação de Vítimas do Incêndio de Pedrógão Grande (AVIPG) vai criar um espaço sobre incêndios florestais junto à sua sede, onde vão ser desenvolvidas exposições e experiências científicas para sensibilizar a população.O espaço, que vai ser construído junto à sede da associação, na aldeia da Figueira, em Pedrógão Grande, intitula-se Oficina 4C (Ciência, Cultura, Conhecimento e Cidadania) e pretende ser uma espécie de mini-exploratório dedicado aos incêndios e à floresta, contando com a colaboração do Centro de Ciência Viva de Coimbra, disse à agência Lusa a presidente da AVIPG, Nádia Piazza, sublinhando que estão à procura de apoios para desenvolver o projecto.Lá dentro, poderão ser realizadas experiências científicas e exposições sobre a temática, entre outras coisas. A ideia é trabalhar-se na sensibilização das pessoas para uma atitude mais preventiva sobre os fogos. O espaço não será "apenas para as crianças, mas para o público em geral".Para além da parte física da Oficina 4C, haverá também medidas que não carecem de um espaço físico e que devem arrancar já no primeiro semestre deste ano.Ou seja, a oficina tanto será o espaço físico em si, como um projeto itinerante, que pretende deslocar-se pela região Centro até às escolas, praças centrais dos municípios e freguesias e aos quartéis de bombeiros, para levar conhecimento sobre os fogos, referiu.De acordo com Nádia Piazza, o objectivo passa por sensibilizar as populações para a prevenção de ignições, assim como para um maior conhecimento sobre os fogos e as florestas.O projecto itinerante também será realizado em parceria com o Centro Ciência Viva de Coimbra, procurando envolver os agentes da protecção civil locais dos concelhos que pretendem visitar."Queremos avançar com isto este ano. Tem que começar", frisou, esperando que o espaço físico da oficina seja também construído ainda no decorrer deste ano, estando à procura de mecenas para fazer avançar o projecto.A parceria com o Exploratório de Coimbra deverá ser assinada ainda durante este mês.De acordo com o director do Centro Ciência Viva, Paulo Trincão, este projecto pretende abordar "três momentos específicos - o antes, o durante e o depois do fogo -", através de actividades "muito vastas".A iniciativa deverá englobar "micro-exposições, acções de sensibilização e, por exemplo, 'kits' com pequenas experiências que as pessoas possam desenvolver em casa ou na escola", acrescentou.