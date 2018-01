Governo subiu a idade normal de acesso à reforma com base numa formula calculada pelo Instituto Nacional de Estatística.

O Governo decidiu aumentar a idade da reforma para 66 anos e 5 meses. A confirmação foi dada através de uma portaria publicada em Diário da República. Medida entra em vigor já a partir do próximo ano.



Quem se quiser reformar sem penalizações terá de esperar até aos 66 anos e cinco meses, de acordo com uma fórmula calculada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).



"Tendo em conta os efeitos da evolução da esperança média de vida aos 65 anos verificada entre 2016 e 2017 na aplicação da fórmula prevista no n.º 3, do artigo 20.º, do Decreto-Lei n.º 187/2007, de 10 de Maio, a idade normal de acesso à pensão em 2019 é 66 anos e 5 meses", lê-se no documento publicado em Diário da República.



Este ano, a idade normal de acesso à pensão ainda é 66 anos e quatro meses.