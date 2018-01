Dois dos feridos no incêndio de sábado numa associação recreativa em Tondela, que estão internados no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC), estão estáveis e a evoluir favoravelmente, disse hoje fonte hospitalar.O CHUC refere, em comunicado, que estes dois feridos se encontram internados no Serviço de Cirurgia Plástica e Reconstrutiva e Queimados.Naquele centro hospitalar encontram-se ainda mais dois feridos, um no Serviço de Medicina Intensiva, que está "ventilado" e "estável sob o ponto de vista hemodinâmico, com prognóstico reservado", e um outro na Unidade de Queimados, que continua ventilado e também com prognóstico reservado.O incêndio de sábado à noite, que deflagrou numa associação recreativa de Vila Nova da Rainha, concelho de Tondela, fez pelo menos nove mortos e 37 feridos.