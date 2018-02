Os Verdes questionam o Governo sobre Exames de Matemática A e Português

O grupo parlamentar acusa ainda o Instituto de Avaliação Educativa de ter uma atitude "díspar e discriminatória", no que concerne à prestação de esclarecimentos sobre as disciplinas em causa.

O Partido Ecologista Os Verdes anunciou este domingo que questionou o Governo, através do Ministério da Educação, sobre os exames nacionais de Português e Matemática A, que serão realizados de acordo com novos programas.



"Este ano lectivo, pela primeira vez, os alunos que vão concluir o 12.º ano e que estão inscritos para os exames nacionais de Português e Matemática A irão ser avaliados de acordo com os novos programas destas disciplinas. Não obstante deste facto, a muitos dos alunos inscritos este ano para a realização dos referidos exames - todos os que iniciaram o seu percurso no ensino secundário no ano lectivo 2014/2015 ou anteriores e também os alunos do ensino profissional -- não foram ministrados os novos programas de Português, mas sim os que anteriormente se encontravam em vigor", disse em comunicado o PEV.



O grupo parlamentar acusa ainda o Instituto de Avaliação Educativa (IAVE) de ter uma atitude "díspar e discriminatória", no que concerne à prestação de esclarecimentos sobre as disciplinas em causa.



De acordo com Os Verdes, no que respeita a Matemática A, o instituto já emitiu um documento, em data posterior à da Informação-Prova, onde especifica quais os componentes comuns aos dois programas e quais os temas que não serão objecto de avaliação em 2018.



Porém, no caso da disciplina de Português não foram prestados esclarecimentos adicionais aos que constavam no documento Informação-Prova, emitido no primeiro período.



O partido ecologista refere que o documento em causa padece de "falta de clareza" e é "excessivamente ambíguo e vago para poder ser esclarecedor".