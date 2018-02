Comboio, uma dezena de visitas e o Pinhal de Leiria nas jornadas parlamentares do BE

Partido vai centrar-se em áreas como serviços públicos, igualdade, ambiente, trabalho e precariedade.

Na fase final da legislatura e para mostrar que ainda há dificuldades a suprir, o BE promove segunda e terça-feira as jornadas parlamentares no distrito de Leiria, focando-se em áreas como serviços públicos, igualdade, ambiente, trabalho e precariedade.



Na sexta-feira, em antecipação aos jornalistas, o líder da bancada parlamentar do Bloco de Esquerda (BE), Pedro Filipe Soares, explicou que as jornadas, sob o tema "Pensar o futuro: valorizar o território, os direitos e o Estado social", realizam-se "num momento importante para o País".



"Estamos a entrar na fase final da legislatura, mas conscientes de que ainda há muito trabalho pela frente", disse, adiantando que o BE vai mostrar "ao país que ainda há dificuldades" que é preciso suprir, comprometendo-se a "apontar soluções para essas mesmas dificuldades".



O partido escolheu o distrito de Leiria, um dos "mais afectados pelos incêndios" de 2017, que apresenta "dificuldade de acesso a serviços públicos e falta de presença em questões fundamentais do Estado".



Na segunda-feira, a viagem até à conferência de imprensa que marca a abertura das jornadas - a cargo da coordenadora do BE, Catarina Martins, nas Caldas da Rainha - será feita de comboio, desde Torres Vedras, pretendendo o partido denunciar a insuficiência do transporte ferroviário.



À tarde, Catarina Martins, acompanhada por Pedro Filipe Soares e o deputado Heitor de Sousa, visita o Forte de Peniche, momento que o BE aproveitará para trazer à discussão a exploração petrolífera naquela zona.



Também para segunda-feira à tarde estão marcadas nove visitas e reuniões, muitas delas em simultâneo, de diferentes deputados bloquistas sobre matérias como a defesa dos serviços públicos, o ambiente, a valorização do território e a igualdade.



Assim, os parlamentares do BE estarão no Centro Hospitalar de Leiria, na Escola Secundária Afonso Lopes Vieira, no Estabelecimento Prisional de Leiria, no Instituto Politécnico de Leiria e no Centro de Atendimento às vítimas de violência doméstica daquele distrito.



Entre as iniciativas dessa tarde destaque ainda para a reunião aberta a pessoas e associações de apoio a cidadãos com deficiência com o deputado Jorge Falcato e os encontros com o grupo ambiental Proteção Sicó, em Pombal, e com o grupo promotor do Centro Interpretativo da luta contra o Nuclear em Portugal, em Peniche.



Para encerrar o primeiro dia das jornadas, o BE escolheu um jantar-comício, nas Caldas da Rainha, com os precários do Centro Hospitalar do Oeste, podendo antever-se que Catarina Martins trará para o seu discurso as questões laborais.



No dia seguinte, a manhã começa com uma visita ao Pinhal de Leiria, que ficou com 80% da área destruída nos grandes incêndios de 15 de outubro do ano passado, estando presentes Catarina Martins e Pedro Filipe Soares.



O encerramento está marcado para o início da tarde de terça-feira, com uma conferência de imprensa na qual o líder da bancada bloquista irá apresentar iniciativas legislativas do partido.