Duas crianças e uma adolescente resgatadas na praia de Carcavelos

Os três menores foram levados para precaução para o Hospital de Cascais

Duas crianças, de 9 e 10 anos, e uma adolescente, de 16 anos, foram arrastadas este domingo por agueiros na praia de Carcavelos, mas foram resgatadas da água pouco tempo depois, segundo o capitão do Porto de Cascais.



De acordo com o comandante Rui Pereira da Terra, os três menores estavam na mesma zona da praia quando foram apanhados por agueiros (corrente forte que se forma frequentemente junto à costa, em direcção oposta à de terra) e arrastados para o mar.



Os três menores foram assistidos no local, mas, por precaução, acabaram por ser levados para o Hospital de Cascais.



O alerta foi dado cerca das 16h00 e a ocorrência levou à intervenção da estação de salva-vidas de Cascais, da Polícia Marítima e dos Bombeiros Voluntários de Carcavelos, e contou ainda com a ajuda de surfistas que se encontravam na zona.