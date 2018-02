Sónia Laygue é a nova presidente da Raríssimas, associação que ainda está a sentir o peso da polémica de Paula Brito Costa, que continua a receber um salário.





Sónia Margarida Cardiga Silva Laygue é a nova presidente da Raríssimas, seguindo-se à fundadora caída em desgraça, Paula Brito Costa, assegurando que ficou incrédula com as acusações que ouviu da primeira vez serem feitas à presidente da IPSS. Tem uma filha de três anos e há um ano e meio que frequenta a Casa dos Marcos, local que congrega todas as terapias que a menina precisa devudi ai síndrome raro de que padece.



Depois do escândalo revelado por uma reportagem da TVI que denunciava alegados aproveitamentos ilícitos de Paula Brito Costa, juntou-se com um grupo de pais para fazer uma lista, que apresentaram a votação na Assembleia Geral da associação, no passado dia 3 de Janeiro e que foi eleita. Margarida era a presidente. Revelou numa entrevista ao jornal Observador como tem sido o último mês e meio à frente da instituição.



Sónia Laygue assegura que a sua administração tem estado concentrada "na situação financeira e dos mecenas, na crise reputacional e de imagem" da Raríssimas, que sofreu um forte impacto na sequência da polémica que envolveu a ex-presidente. Laygue revela que a associação tem estado com dificuldades finaceiras e que está a decorrer uma auditoria financeira às contas de 2017.



Revela que para além da entrega do BMW que era usado pela anterior administração da IPSS dois colaboradores que saíram em Janeiro não foram substituídos, cortando nos custos com salários, tendo sido outras pessoas reafectadas para a área. Estão ainda activamente à procura de novos parceiros e mecenas dispostos a colaborar e investir na associação.



No entanto, apesar de estarem suspensos, Paula Costa, o marido e o filho continuam a receber uma remunerados. "Qualquer suspensão, até serem averiguados os factos e enquanto estiver a decorrer o inquérito interno, é remunerada. A Paula Costa continua a ter um salário, tal como o marido e o filho", informou Laygue. Pelo contrário, a actual presidente não está a ser remunerada. "Estou a fazer tudo pro bono, não tenho nenhum tipo de remuneração", confessou ao Observador, dizendo que pretende manter-se neste regime não remunerado até que a associação se consiga equilibrar melhor. "Eu também tenho uma filha rara e também preciso desta associação para me ajudar a sobreviver todos os dias, tal como todas as outras famílias, e é por eles todos que eu também estou a fazer isto."



Os outros membros da direcção não estão igualmente a receber um salário, situação que admite se possa prolongar por mais de um ano. "Temos todos consciência de que este primeiro ano vai ser um ano muito duro e de muito trabalho, principalmente na reconquista da confiança de todos, mas acreditamos todos que conseguimos dar a volta à situação e que a Raríssimas se vai manter", assumiu.



Sobre a fotografia da antiga presidente que adornava uma das portas e que entretanto foi retirada diz que não foi um acto premeditado: "O que achámos foi que, dado ser a entrada para uma área onde estão todos os nossos meninos raros a fazer actividades, a porta devia estar decorada com uma obra criada por eles". Na Casa dos Marcos continuam a existir fotografias de Paula Costa, "por uma questão de respeito pela História" da casa. "Não nos podemos esquecer de que esta é uma obra notável que foi criada por ela e ela faz parte da História desta instituição."