Um grupo de pais de crianças que terão sido adoptadas ilegalmente pela Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) foi recebido pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.Segundo a TVI, a audição terá durado cerca de uma hora, onde Marcelo Rebelo de Sousa aproveitou para ouvir algumas das histórias dos visados. "O Presidente ainda não tinha total conhecimento da situação e ficou surpreendido com algumas declarações", disse Ricardo Campos, um dos pais.Um dos pais disse ainda à TVI que Marcelo Rebelo de Sousa prometeu procurar explicações junto da Segurança Social e a Santa Casa da Misericórdia.Recorde-se que a IURD é suspeita de ter usado os seus lares de acolhimento para promover adopções ilegais de crianças, que eram levados por membros da cúpula da Igreja para fora do País, à revelia dos pais naturais.