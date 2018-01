A actual Procuradora-Geral da República, Joana Marques Vidal, foi informada da existência de irregularidades em adopções relacionadas com a IURD por duas assistentes da Santa Casa da Misericórdia. Na altura, a magistrada era coordenadora máxima do Tribunal de Menores de Lisboa, mas o processo de adopção dos irmãos Vera, Luís e Fábio não foi travado.

De acordo com a TVI, a então responsável pelo serviço de adopções da Santa Casa da Misericórdia, Teresa Brandão, e a assistente social que tratava do caso, Clara Martins, foram falar com Joana Marques Vidal para avisaram que tinham recebido uma denúncia de um elemento da Igreja Universal do Reino de Deus – as informações revelavam que os três irmãos iam ser distribuídos por duas famílias, uma delas do líder máximo da igreja, Edir Macedo, numa decisão que não estava relacionado com o processo legal de adopção em Portugal.

"Tinham-nos alertado para o facto de as crianças não viverem com Alice e que iam ser adoptadas por ela para depois serem entregues a outras famílias", contou à estação televisiva. "Ela [Joana Marques Vidal] ficou um bocado preocupada, pareceu-me", acrescentou, dizendo que também estava presente uma "funcionária judicial".

As duas técnicas acreditavam que o processo tinha sido parado, tendo descoberto que não quando a TVI divulgou o caso dos três irmãos.