O Presidente da República agradeceu a todos os portugueses que lhe enviaram mensagens com votos de melhoras da sua saúde.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, agradeceu esta terça-feira a todos os portugueses que lhe enviaram mensagens com votos de melhoras da sua saúde, exprimindo "profunda gratidão".



O chefe de Estado, que foi operado a uma hérnia umbilical no dia 28 de Dezembro, tendo ficado internado até dia 31, deixou o agradecimento por escrito no portal da Presidência da República na Internet, "na impossibilidade de agradecer a todos pessoalmente, como desejaria".



"Muito obrigado pelas vossas mensagens que continuam a ser um incentivo extraordinário para dar o meu melhor pelo futuro do nosso país", disse Marcelo.



O Presidente dirigiu-se "a todos os que têm feito chegar à Presidência da República mensagens com votos de restabelecimento" da sua saúde.



"Na impossibilidade de agradecer a todos pessoalmente, como desejaria, decidi fazê-lo através da página na Internet da Presidência da República, exprimindo a minha profunda gratidão pelo vosso gesto", pode ler-se na nota divulgada no site.



No dia 28 de Janeiro, Marcelo Rebelo de Sousa foi internado no Hospital Curry Cabral, em Lisboa, para ser operado de urgência. Na altura, a Presidência da República comunicou que essa operação "estava há muito prevista para o início de Janeiro, mas os médicos assistentes decidiram antecipá-la, por [a hérnia] ter encarcerado".