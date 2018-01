Os irmãos iraquianos que espancaram o jovem em Ponte de Sor foram acusados pelo Ministério Público de tentativa de homicídio. Desconhece-se o seu paradeiro.





A mãe de Ruben Cavaco - o jovem que, no Verão de 2016, foi brutalmente espancado pelos filhos do então embaixador do Iraque em Portugal - ficou "satisfeita" com a acusação deduzida esta semana pelo Ministério Público. Segundo a mãe do jovem, esta acusação acaba por "deitar por terra todas as calúnias daqueles que duvidavam da brutalidade da agressão" e que garantiam que o acordo alcançado quanto à indemnização faria a família desistir do processo crime.



"Estou satisfeita com a acusação porque significa que o Ministério Público levou a investigação até ao fim. Espero agora que os dois agressores sejam julgados e condenados. A acusação demonstra, sem margem para dúvidas, que o Rúben só não morreu por milagre e também que o acordo quanto à indemnização não teve qualquer interferência no andamento do processo crime", disse Vilma Pires ao jornal Expresso.



A agressão a Ruben Cavaco ocorreu na madrugada de 17 de Agosto de 2016, em Ponte de Sor, Portalegre. Depois numa rixa de um bar, o jovem local foi espancado por Haider e Ridha Ali, então com 17 anos. De acordo com a acusação, os dois irmãos agrediram violentamente o jovem português "com pontapés e murros, atingindo-o principalmente na zona da cabeça e da face" e continuaram a espancá-lo mesmo depois do jovem ter caído.



"Haider e Ridha Ali agiram com o propósito de tirar a vida a Ruben Cavaco, o que apenas não conseguiram alcançar por terem surgido no local pessoas que vieram em auxílio de Ruben e por este ter sido pronta e adequadamente assistido", refere o documento do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Évora.



Ruben sofreu um traumatismo craniano grave e múltiplas fracturas. Foi tratado no Hospital de Santa Maria, em Lisboa.



A mãe do jovem chegou, em Janeiro de 2017 a um acordo extra-judicial com o embaixador iraquiano, que pagou à família de Ruben 40 mil euros de indemnização por danos morais e 12 mil para pagamento das despesas hospitalares. No entanto, a investigação ao acontecimento prosseguiu e o Governo português pediu por duas vezes ao Iraque o levantamento da imunidade diplomática para que os gémeos iraquianos pudessem ser interrogados e constituídos arguidos.



No entanto, as autoridades iraquianas não aceitaram nenhum dos pedidos e ordenaram que o embaixador fosse mudado para outro país. A Procuradoria-Geral da República irá agora traduzir a acusação e pedir às autoridades iraquianas que notifiquem os arguidos. No final da semana passada, o ministro português dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, garantiu que irá proceder "imediatamente", "pela via diplomática apropriada", às diligências que forem solicitadas pela PGR. Caso não seja possível notificar os filhos do embaixador, as autoridades portuguesas irão requerer a intervenção da Interpol.